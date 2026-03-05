La venta de turismos usados en Baleares cae un 12% en febrero y la de furgonetas un 13,5%

Archivo - Neumáticos en mal estado. - ADINE - Archivo

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de ocasión ha bajado en febrero un 12,3% en Baleares, con 5.380 unidades transferidas, según datos de Ancove,

En concreto, los turismos suman en el mes 4.383 compras, que caen un 12% interanual, y los comerciales ligeros bajan el 13,5% con 997 unidades.

Por su parte, el mercado de vehículos de segunda mano (turismos y furgonetas) ha subido en el mes un 0,8% de media en España. Los turismos suben un 1,3% y los comerciales ligeros caen el 1,9%.

En los dos primeros meses se han transferido en Baleares 10.045 -un 14,8% menos- vehículos de segunda mano que hace un año.

Los turismos acumulan 8.205, que bajan un 14,5%, y 1.841 furgonetas, que caen el 16,3%. En la media nacional, se han vendido un 3,1% menos vehículos (turismos + furgonetas) que en el mismo periodo de 2025.