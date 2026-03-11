Las ventas del comercio al por menor avanzan en enero en Baleares un 0,3%

Archivo - Varias personas compran en el Centro Comercial FAN de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 0,3% en enero en Baleares, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos generales, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,7% en enero, tasa un punto por debajo de la del mes anterior.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 18 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación aumentaron un 3,5%, mientras que las del resto de productos subieron un 4,8% interanual, con avances del 5,7%, del 1,4% y del 1% en equipo personal, equipo del hogar y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio aumentaron un 2,2% en el primer mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

Por modos de distribución, se registraron ascensos interanuales en todos ellos, menos en las pequeñas cadenas, donde bajaron un 2%. Los repuntes más pronunciados los presentaron las grandes cadenas (+8,2%) y el comercio electrónico (+7,7%).