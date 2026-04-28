Las ventas del comercio minorista avanzan en marzo en Baleares un 0,6%

Archivo - Un cartel de rebajas en un escaparate en una calle comercial de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 0,6% en marzo en Baleares, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En conjunto del año, según los datos del INE, las ventas descienden un 0,5% y respecto a febrero aumentan un 15,4%.

La ocupación en el sector, por su parte, avanza en el tercer mes del año en el archipiélago un 0,4%.

En términos generales, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,7% en marzo, tasa 1,7 puntos superior a la del mes previo.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 21 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,1% en marzo en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,8 puntos superior y la menor desde el pasado mes de noviembre. Con el avance del tercer mes del año, se encadenan ya 40 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (marzo sobre febrero) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista se dispararon un 1,2%, su mayor alza mensual desde febrero de 2025.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en marzo un 0,9% respecto al mismo mes de 2025, tasa dos décimas inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula 55 meses consecutivos en tasas positivas.