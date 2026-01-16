Las ventas de la industria se reducen en Baleares un 20,2% en noviembre

Archivo - Factoria de CAF en Irun Tren eléctrico Mallorca. Serie 8100 - KARLOS CORBELLA/CAF - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en Baleares un 20,2% en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 17,7 puntos más que la media nacional, que fue del -2,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Comunitat Valenciana (+5,1%), Cantabria (+3,9%) y Canarias (+2,4%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en noviembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Murcia con las caídas más grandes de un 20,2%, 11,4% y un 5,9%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 5,3% en Baleares, 4,8 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).