Las ventas del sector servicios aumentan en Baleares un 4,4% en febrero

Archivo - Imagen de archivo de un pastelero - JCYL - Archivo

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Baleares aumentó su facturación un 4,4% el pasado mes de febrero respecto al mismo periodo del año anterior, 2,8 puntos más que la media nacional, que fue del 1,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Murcia (+5,9%), Navarra (+5,8%) y La Rioja (+5,7%) fueron las que registraron mayores subidas en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Galicia, Madrid, y Castilla y León con las caídas más grandes de un 3,4%, 1,2%, y un 1,1%, respectivamente.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 1,9% en Baleares, un punto más que la media nacional (0,9%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,4% en Baleares respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla - La Mancha que registró una caída del 0,14%.

DATOS NACIONAL