Las ventas del sector servicios aumentan en Baleares un 4,7% en noviembre

Archivo - Un camarero durante su jornada laboral. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Baleares aumentó su facturación un 4,7% el pasado mes de noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 0,3 puntos más que la media nacional, que fue del 4,4%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en noviembre con Comunitat Valenciana (+7,20%), País Vasco (+6,80%) y Aragón (+6,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha (2,70%), Andalucía (3,00%) y Asturias (3%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 7,1% en Baleares, 2,5 puntos más que la media nacional (4,6%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,7% en Baleares respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que registró una caída del 0,24%.