Las ventas del sector servicios aumentan en Baleares un 8,3% en julio

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Baleares aumentó su facturación un 8,3% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 3,6 puntos más que la media nacional, que fue del 4,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con Canarias (+8,70%), Extremadura (+8,50%) y Baleares (+8,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,10%), Comunitat Valenciana (3,20%) y Cataluña (3,20%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 7,2% en Baleares, 2,7 puntos más que la media nacional (4,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 3,4% en Baleares respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Baleares registrando el mejor dato, un 3,38% más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,06%.