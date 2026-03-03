Vera circunscribe la encuesta sociológica de la UIB a un "error" y una "iniciativa concreta" de un docente

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha limitado la encuesta sociológica de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a un "error" y una "iniciativa concreta" de un docuente.

De esta manera ha respondido el representante del Govern a la pregunta de la diputada de Vox Patricia de las Heras, formulada este martes en el Pleno del Parlament sobre este asunto.

Vera ha alegado que esta encuesta no era una instrucción concreta de la universidad y que el Comité de Ética no había avaladado esta iniciativa, ya que emitió un informe desfavorable pese a que la encuesta no era de contestación obligatoria.

Asimismo, ha contado que cuando se supo que la encuesta se lanzó y se tuvo constancia de que podía vulnerar la protección de datos, ya que pedía una identificación personal y cuestionaba por orientación política y creencias personales, se paralizó el proceso, se pidió la destrucción de datos y se estudiarán las posibles responsabilidades de los hechos.

"No se puede obligar a ningún estudiante a revelar su ideología ni directa, ni indirectamente; no se puede condicionar la actividad académica a la manifestación de preferencias políticas y no se puede poner en riesgo la confianza que tiene que existir entre estudiantes e instituciones públicas", ha defendido.

Por su parte, de las Heras ha apuntado que esta práctica le "plantea dudas sobre la imparcialidad de la UIB" y ha remarcado que es un incidente "único", porque no hay otro que se haya pedido "revelar el voto bajo coacción académica".

