La UIB paraliza una encuesta a los alumnos impulsada por un profesor sin el aval del Comité de Ética de la Investigación

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha paralizado una encuesta dirigida a los alumnos impulsada por un profesor del departamento de Economía Aplicada dado que no contaba con el aval del Comité de Ética de la Investigación.

La decisión, según ha informado la universidad en un comunicado, fue adoptada el martes por los vicerrectores de Ordenación y Política Académica de Grado y de Estudiantes y Proyección Educativa.

La encuesta fue lanzada a los estudiantes de una asignatura por parte de un profesor del departamento de Economía Aplicada y formaba parte de un estudio sobre el cual el Comité de Ética de la Investigación informó desfavorablemente el pasado diciembre.

Pese a ello, el docente difundió la encuesta entre sus alumnos. Al tener conocimiento de ello, el Consejo de Dirección de la universidad ha ordenado el confinamiento y la destrucción de los datos obtenidos.

Ahora se están estudiando las posibles responsabilidades derivadas de los hechos para, después, adoptar las medidas que se consideren procedentes.

La dirección de la UIB ha lamentado la situación y ha reiterado su compromiso con el respeto a los principios éticos, la protección de datos y la garantía de los derechos de las personas en cualquier actividad académica.

El Comité de Ética de la Investigación se creó con la finalidad de apoyar al personal docente e investigador en la revisión y evaluación de estudios no regulados específicamente por ley y que impliquen el uso de datos procedentes de seres humanos.