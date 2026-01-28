Vera defiende el adelanto de las oposiciones para una mejor planificación de centros y docentes

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido este miércoles la propuesta de adelantar las oposiciones a mayo para que centros y docentes puedan planificarse mejor.

En declaraciones a los medios tras visitar un instituto en Palma, Vera ha insistido en la necesidad de fijar un calendario más ajustado a la realidad plurinsular con los procesos ordinario y de sustituciones en el mes de julio para que los centros puedan saber cuál será la mayor parte de su plantilla, aunque en septiembre se puedan seguir cubriendo las plazas que falten.

"Si una persona se tiene que ir a Menorca o se tiene que ir a Ibiza o se tiene que ir a Formentera o tiene que venir de cualquier otro lugar, lo tiene que saber con antelación. Lo que no puede ser es que haya centros que tienen que hacer casi toda la cobertura en septiembre", ha explicado.

El conseller ha recordado que la otra opción hubiera sido hacer las oposiciones en octubre. "Entre Sant Joan y Sant Jaume no se pueden hacer las oposiciones porque se frenan los procesos ordinarios", ha concluido.