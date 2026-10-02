Vera desvincula el uso de la IA del descenso de los resultados académicos pero cree que puede "acentuar dificultades"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera (d), participa en el I Foro Europeo EducaIA. - CAIB

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha desvinculado el uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de los alumnos del descenso de los resultados académicos, aunque ha advertido que esta tecnología puede contribuir a "acentuar dificultades".

De este modo se ha expresado durante sus intervenciones en el I Foro Europeo EducaIA que se celebra en Santiago de Compostela, donde ha intervenido en la ponencia 'Iniciativas autonómicas de IA en educación' y ha participado en la conversación 'PISA enciende la alerta: ¿está la inteligencia artificial detrás del retroceso educativo de España?'.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, Vera ha defendido la necesidad de consolidar los aprendizajes básicos desde las primeras etapas educativas, especialmente en lectura, escritura y matemáticas.

Ha destacado algunas de las medidas impulsadas en Baleares para intentar mejorar los resultados educativos como la revisión curricular, el refuerzo del aprendizaje de las lenguas y la ampliación de los recursos de apoyo al alumnado.

En cuanto a la inteligencia artificial, el conseller ha considerado que no se puede atribuir a esta tecnología el descenso de los resultados académicos, pero ha advertido de que un uso inadecuado puede contribuir a "acentuar determinadas dificultades" si acaba sustituyendo "el esfuerzo, la autonomía y el pensamiento crítico de los alumnos".

Por ello, ha defendido una incorporación responsable y pedagógicamente fundamentada de la tecnología en las aulas, basada en la evaluación previa, la evidencia educativa y su contribución real al aprendizaje.

En el I Foro Europeo EducaIA también han participado los responsables de Educación de varias comunidades autónomas, entre ellos Román Rodríguez, de Galicia; Carmen Susín, de Aragón, y María Pardo, de Castilla y León.