Vera y Fernández (PSIB) se enzarzan por la zona única escolar y se acusan de mentir sobre el criterio de proximidad

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la diputada del PSIB Amanda Fernández se han acusado mutuamente de mentir sobre la zona única escolar que, según el conseller, no provocará que una familia de Cala Major tenga que escolarizar a su hijo en s'Arenal, como afirmó la socialista.

En el pleno de este martes, la diputada ha hecho referencia a un informe del Consejo Escolar de Baleares que rechaza la zona única que, a su entender, se justifica en una "falsa" libre elección de centro al "cargarse" el criterio de proximidad.

"Miente cuando dicen que no quitan este criterio", ha criticado la socialista, agregando que si todos los niños tienen la misma puntación el criterio de proximidad no existirá. Esto, ha advertido, generará problemas de conciliación y movilidad.

No obstante, el conseller ha acusado también a Fernández de mentir y ha afirmado que con dos zonas únicas más de 94 por ciento de los niños fueron escolarizados en el centro de primer opción.