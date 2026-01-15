Vera reivindica el Museo de la Educación como un "espacio de referencia" para los centros de Baleares

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, visita el Museo de la Educación. - CAIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha reivindicado el Museo de la Educación de Baleares (MEIB), ubicado en Inca, como un "espacio de referencia" para los centros públicos y concertados del archipiélago.

"Es un espacio que debe servir para que los escolares puedan hacer visitas culturales y usarlo como un espacio complementario a todo su aprendizaje", ha dicho este jueves durante su visita al museo.

Vera y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, han aprovechado la visita escolar de los alumnos del Ceipieso Ponent para conocer de primera mano cómo son las actividades que se desarrollan en el centro cultural y estudiar cómo abrirlas a todo el alumnado.

"Tenemos otros proyectos que próximamente iremos anunciando. Creemos que este espacio debe ser una referencia para todos los centros educativos públicos y concertados", ha apuntado.

El Museo de la Educación, ubicado el Quarter General Luque de Inca, abrió sus puertas el pasado mes de septiembre tras un largo proceso de planificación. Su objetivo, ha informado la Conselleria en un comunicado, es poner en valor el legado educativo de Baleares y convertirlo en una herramienta formativa.

El espacio cuenta con una exposición permanente de mobiliario y materiales pedagógicos, una biblioteca con más de 8.000 volúmenes, una sala para exposiciones itinerantes y una sala polivalente para actividades educativas. Además, ofrece visitas guiadas para dar a conocer la evolución del sistema educativo y la labor de los profesionales de la enseñanza.