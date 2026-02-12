Vera se reúne con el consejero de Educación de Reino Unido para ampliar la colaboración en auxiliares de conversación

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en una reunión en Londres con el consejero de Educación en el Reino Unido e Irlanda, Fernando Bartolomé Usieto, y el secretario General, Javier Rodríguez - CAIB

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha reunido este miércoles en Londres con el consejero de Educación en el Reino Unido e Irlanda, Fernando Bartolomé Usieto, y el secretario General, Javier Rodríguez, con el objetivo de avanzar en la cooperación entre administraciones y reforzar la presencia de auxiliares de conversación en Baleares.

Según ha informado la Conselleria este jueves en un comunicado, durante el encuentro, Vera ha trasladado a Usieto la voluntad del Govern de aumentar el número de auxiliares de conversación que llegan cada curso a los centros educativos de las Islas.

Durante el actual curso, Baleares cuenta con 207 auxiliares de conversación, 159 de ellos en Mallorca, 19 en Menorca, 25 en Ibiza y cuatro en Formentera. Estos profesionales contribuyen a reforzar el aprendizaje y la competencia oral en inglés, francés y alemán en los centros educativos del territorio.

Además, durante la reunión también se ha tratado la posibilidad de impulsar un convenio con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que permita que el alumnado del Grado en Educación Primaria y del Máster Universitario en Formación del Profesorado que cursa sus estudios en Baleares pueda realizar prácticas formativas en centros educativos de Inglaterra.

El conseller se ha mostrado muy interesado en esta iniciativa, dado que considera que contribuiría a mejorar la formación inicial de los futuros docentes y a fortalecer las competencias lingüísticas y metodológicas del profesorado en formación.