Vera señala que la falta de docentes es un "problema estructural" y que la vivienda es una traba añadida en Baleares

Vera asegura que la falta de docentes es un "problema estructural" en la Comsión de Educación y Universidades del Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha señalado que la falta de docentes es un "problema estructural" a nivel global, aunque ha reconocido que la problemática de la vivienda en las Islas supone una dificultad añadida para cubrir plazas.

Así se ha pronunciado este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Universidades del Parlament, a petición del PSIB, para explicar las medidas impulsadas por el Govern ante la falta de profesorado.

En este sentido, Vera ha citado un informe de la Unesco sobre personal docente que advierte de que las necesidades de escolarización de cara a 2030 no podrán ser cubiertas por la población activa disponible.

Sin embargo, ha señalado que los precios de la vivienda complican la cobertura de plazas con normalidad. Frente a ello, ha defendido incentivos económicos y medidas para facilitar el traslado de docentes a puestos de difícil cobertura.