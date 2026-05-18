Vera visita a los alumnos de grado medio en Técnico de Cocina del CC Sant Pere que hacen prácticas en un hotel

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado este lunes el hotel MLL Mediterranean Bay de s'Arenal para conocer a los estudiantes del CC Sant Pere que cursan el grado medio de Formación Profesional en Técnico de Cocina y Gastronomía.
Estos alumnos, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, han participado en un programa de aprendizaje híbrido, con estancias formativas en la cocina de este hotel.
Durante la visita, se ha presentado el mencionado ciclo formativo de Formación Profesional y se ha explicado la experiencia del alumnado tanto en el centro como en el hotel, donde han tenido la oportunidad de dar sus primeros pasos en el entorno laboral, adquiriendo competencias prácticas y conociendo de primera mano el funcionamiento del sector.
Vera ha visitado, junto con los estudiantes, las instalaciones donde han llevado a cabo las prácticas y, para finalizar, los alumnos han elaborado un menú completo que después ha sido presentado por tres de sus compañeros.