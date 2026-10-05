Vera visita la escoleta Can Cantó tras su ampliación con 67 nuevas plazas públicas

Escoleta Can Cantó, Eivissa - CAIB

EIVISSA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, han visitado la escoleta Can Cantó tras las obras de ampliación que han permitido crear 67 nuevas plazas públicas del primer ciclo de educación infantil (0-3 años).

Según ha informado la Conselleria de Educación en un comunicado, las obras han sido ejecutadas por el Ayuntamiento de Eivissa y han supuesto una inversión total de 3,7 millones de euros. De esta cantidad, la Conselleria ha financiado 844.200 euros a través de las ayudas para la creación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil, un programa financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y por la Unión Europea-Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con esta ampliación, la escoleta Can Cantó dispone ahora de dos aulas para niños de cero a un años, tres aulas para niños de uno a dos años y cuatro aulas para niños de dos a tres años.

Antes de visitar la escoleta Can Cantó, la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, también ha visitado las instalaciones habilitadas por la Conselleria para el nuevo servicio de primer ciclo de educación infantil del CEIP Can Misses, que ofrece 36 plazas para niños de dos a tres años.

Ambos centros, que ofrecen 103 nuevas plazas de cero a tres años, forman parte de la red de escoletas y aulas de primer ciclo gestionadas directamente por la Conselleria. Actualmente, el Govern gestiona directamente 31 centros de cero a tres años en Baleares, una cifra muy superior a los cuatro centros que gestionaba en 2023.

Vera ha destacado que esta expansión de la oferta pública es una muestra de la apuesta del Govern por el primer ciclo de educación infantil, una etapa educativa fundamental para el desarrollo de los niños y para la conciliación de las familias. En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo autonómico ha impulsado la gratuidad de todo el primer ciclo de educación infantil, garantizando la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas educativas y avanzando hacia una red pública cada vez más amplia y accesible.