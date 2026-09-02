Vicent Roselló presenta su candidatura a las primarias del PSOE para optar a la alcaldía de Sant Josep

El secretario general de la Federación Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE), Vicent Roselló. - PSOE

EIVISSA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El regidor del PSOE en el Ayuntamiento de Sant Josep y secretario general de la Federación Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE), Vicent Roselló, ha anunciado su candidatura a las primarias del PSOE para optar a la alcaldía de Sant Josep en 2027.

En un comunicado, la formación ha señalado que Roselló da este paso por su "compromiso" con el municipio "y ante la necesidad de un cambio en el Ayuntamiento". "Me presento para optar a la alcaldía porque creo firmemente que nuestro municipio necesita abrir una nueva etapa", ha dicho.

En el anuncio de su candidatura, ha situado como principales ejes "la defensa decidida de los servicios públicos de calidad, la protección de nuestra identidad y del entorno natural y el diálogo y transparencia absoluta".

Según ha dicho, su objetivo es poner el foco en temas como la educación, las infraestructuras o el acceso a la vivienda, reivindicando además la necesidad de un Ayuntamiento cercano a las personas y capaz de dar una respuesta a la diversidad territorial de Sant Josep.

Así, su candidatura apuesta por reforzar el diálogo con los vecinos, entidades y asociaciones y lograr una gestión municipal basada en la escucha activa.

"Nuestro municipio necesita gestores preparados, capaces de liderar la administración con eficacia y restablecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones", ha afirmado. También ha asegurado querer huir de grandes promesas "vacías de contenido" para centrarse en un trabajo diario.

Roselló ha hecho un llamamiento a la ciudadanía socialista de Sant Josep para que participen en el proceso y confíen en su candidatura abriendo esta nueva etapa en el municipio.