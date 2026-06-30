Vicente Grande, Matthias Kühn, Manuel March y una veintena de empresas de Baleares, en la lista de grandes morosos

Archivo - El empresario alemán Matthias Kühn. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del RCD Mallorca Vicente Grande, el magnate inmobiliario Matthias Kühn y Manuel March Cencillo, nieto del fundador de Banca March, aparecen junto a una veintena de sociedades en la lista de grandes morososo difundida este martes por la Agencia Tributaria.

La de Grande, a través de su sociedad Dracplus, es una de las mayores deudas de personas o sociedades vinculadas al archipiélago con el fisco y supera los 31,5 millones de euros.

Kühn, por su parte, arrastra una deuda superior a los 1,3 millones de euros, mientras que March tiene pendientes unos tres millones de euros.

Cabe recordar que la aparición en este listado se debe a deudas y sanciones pendientes de pago que superan los 600.000 euros a fecha de 31 de diciembre de 2025.

La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

Además de ellos, la presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

Por su parte, Isabel Pantoja debe a Hacienda 1,3 millones de euros, lo que supone que ha elevado su deuda en 264.000 euros respecto al listado anterior, mientras que Paz Vega (María Paz Campos Trigo), que figura con una deuda de 1,8 millones, la ha reducido en 435.000 euros. Es también el caso de Bertín Osborne (Norberto Ortiz Osborne), que ha recortado lo que debe al fisco en 30.000 euros, pero aún adeuda 835.000 euros.

Por el contrario, abandonan la lista Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noós, que figuraba con una deuda de 940.000 euros en el listado anterior, así como el Real Jaén (que tenía una deuda de 1,2 millones), el empresario Rafael Gómez Sánchez, apodado 'Sandokán' (adeudaba 3,2 millones), Spanair (con 7,1 millones) o Viajes Iberia (con 8 millones).

SIGUEN CÉSAR VIDAL, MARIO CONDE O LA EMPRESA DE JOSÉ LUIS MORENO

Entre los que siguen en la lista y además han elevado su deuda en más de 100.000 euros, figuran junto con Isabel Pantoja, la empresa Desguaces la Torre, del empresario Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como 'el chatarrero', que adeuda 625.000 euros más, hasta un total de 4,3 millones de euros.

También permanece en la lista el escritor César Vidal, con una deuda de 2,1 millones de euros; el exjugador del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona Arda Turan, que adeuda de 1,2 millones de euros, el exbanquero Mario Conde (1,9 millones de euros) y la empresa de José Luis Moreno, Kulteperalia, con 781.000 euros.

El hermano del presidente del Mercadona Francisco Roig, expresidente del Valencia Club de Fútbol, ha abandonado la lista de morosos, pero no el grupo del que es propietario, Roig Grupo Corporativo, que adeuda 7,85 millones de euros a Hacienda.

Martinsa Fadesa, protagonista de uno de los mayores concursos de acreedores de España y uno de los deudores más importantes del país con el fisco (llegó a acumular más de 50 millones de euros en deudas), ha abandonado este año la lista de morosos.

En el listado aparecen varios club deportivos, como la Unión Deportiva Salamanca, que se mantiene con una deuda de 13,4 millones; y el Club de Fútbol Intercity S.A.D., con sede en Alicante, único club deportivo en España que cotiza en Bolsa.

En el ámbito turístico, el grupo Pullmantur sigue apareciendo en la lista de morosos con distintas sociedades, con una deuda conjunta de más de 12 millones de euros.

CONTINÚAN JOAN GASPART Y EL ARISTÓCRATA LUIS MEDINA

Por su parte, el hotelero y expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart permanece en la lista de morosos, con una deuda de 993.154 euros, ligeramente inferior a la del anterior listado.

También siguen apareciendo en la lista de morosos el empresario Ángel de Cabo, conocido por su implicación en la liquidación de Viajes Marsans y el Grupo Nueva Rumasa, con la misma deuda (10,73 millones), y el aristócrata Luis Medina, hijo de Naty Abascal, con una deuda de 640.802 euros, la misma que en el anterior listado.

Siguen figurando en la lista otro año más Teresa Maldonado Taillefer y su marido, Jesús Ruiz Casado, propietarios de la promotora inmobiliaria Aifos, que siguen debiendo a Hacienda 15,6 millones de euros y 15,5 millones de euros, respectivamente.

LAS PERSONAS FÍSICAS CON MÁS DEUDA

No obstante, las personas que más deben al fisco son Ramón y Agustín Olivares Garrigos, con 36,8 millones de euros cada uno, y el empresario dominicano Addy Núñez Beltre, con 23,8 millones de euros, un poco más que el año pasado.

Destaca también el Aeropuerto de Ciudad Real, con una deuda de 6,66 millones (superior a la del año pasado); Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que mantiene su deuda de 938.447 euros, o la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que debe 86,3 millones.