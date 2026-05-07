El vicepresidente Costa recibe al presidente de la CNMV, Carlos San Basilio. - CAIB

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha recibido en la sala magna de la Conselleria al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio.

En la reunión también ha participado la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez.

Durante el encuentro, Costa y San Basilio han abordado cuestiones relacionadas con la situación económica y financiera actual, así como los retos vinculados a la atracción de inversión, la innovación empresarial y el impulso de la educación financiera.

Durante el encuentro también han intercambiado impresiones sobre la evolución de los mercados y la importancia de reforzar la colaboración institucional para favorecer un entorno económico estable y competitivo.