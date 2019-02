El vicerrector de Investigación de la UIB dejará el cargo después de Semana Santa

Publicado 01/02/2019 15:22:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicerrector de Investigación e Internacionalización de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, ha comunicado al rector de la Universidad, Llorenç Huguet, su decisión de dejar el cargo, una renuncia que se hará efectiva después de Semana Santa.

Carot llevaba ocho años dedicados a la gestión y dirección universitaria, ha informado la UIB en un comunicado emitido este viernes. Su renuncia se produce "de manera consensuada", por lo que el rector le ha agradecido "su dedicación al fomento de la investigación y la internacionalización". Además, le ha pedido colaboración para encontrar, de manera coordinada, a su sustituto.

Carot es catedrático de Universidad de Física Teórica en la UIB, licenciado en Física por la Universidad de Barcelona y doctor en Física por la de Baleares. Hizo una estancia postdoctoral (1987-1989) en la Universidad de Aberdeen (Reino Unido), en el Departamento de Matemáticas, financiada a través de una Fleming Scholarship (British Council).

Además, ha realizado varias estancias de investigación en el Reino Unido, Canadá, Alemania y Portugal, y ha estado como profesor contratado en la Universidad de Madeira (Portugal). Su investigación se desarrolla en el ámbito de la teoría general de la relatividad, en que ha trabajado, sobre todo, en los aspectos más matemáticos. Es autor de varias publicaciones en revistas internacionales indexadas y otros trabajos científicos, y coautor, junto con el doctor Jesús Ibáñez (Universidad del País Vasco), del libro Mecánica teórica.

Fue elegido miembro del comité ejecutivo de la sectorial de I+D+i de la CRUE y, en el 2017, miembro del EE.UU. Expert Group on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation. Es miembro del comité de seguimiento de la estrategia RIS3 en Baleares y de la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología del Govern balear. Forma parte del grupo de trabajo de la CRUE para la Agenda Ibérica del Conocimiento y la Educación Superior.