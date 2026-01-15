Vidal exige al Gobierno ampliar a Baleares la petición a la UE de limitar la compra de vivienda para uso no residencial

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, ha exigido al Gobierno central que amplíe a Baleares la petición a la Unión Europea para limitar la compra de vivienda para uso no residencial.

Vidal se ha mostrado "molesto y sorprendido" ante la propuesta del Ejecutivo a la Comisión Europea para que esta autorice este limite en Canarias.

Para el diputado, esta propuesta "obvia la necesidad de Baleares de recibir el trato que su insularidad requiere", según ha señalado su formación en una nota de prensa este jueves.

"Para reducir la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y a los colectivos más vulnerables urgen en Baleares medidas valientes como la limitación de la compra de viviendas a no residentes", ha considerado.

Esta medida, ha recordado Vidal, ya la ha llevado su grupo al Congreso y requiere que "un Ejecutivo estatal que se dice progresista y plurinacional sea capaz de aplicar".

Así, ha exigido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aquello que se plantee para Canarias se plantee también en Baleares.

"Ambos territorios viven fruto de la insularidad una situación de tensión del mercado que afecta de forma terrible a la población residente", ha justificado.