Vidal (MÉS) registra una ley en el Congreso para limitar la compra de vivienda a personas físicas

El diputado de MÉS per Mallorca y Més per Menorca adscrito al grupo plurinacional Sumar, Vicenç Vidal. - MÉS

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Mallorca y Més per Menorca adscrito al grupo plurinacional Sumar, Vicenç Vidal, ha registrado una ley en el Congreso para limitar la compra de vivienda a personas físicas.

Así lo ha explicado este viernes en una rueda de prensa en la sede de MÉS en Palma, en la que ha advertido que este año finalizan 24.000 contratos de alquiler y que unas 69.000 personas en Baleares se verán afectadas.

"En enero se ha batido un récord histórico: el metro cuadrado está a más de 5.000 euros en Baleares", ha remarcado Vidal, quien ha acusado a la presidenta del Govern autonómico, Marga Prohens, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no solucionar este escándalo".

La iniciativa que propone el ecosoberanista modifica el artículo 10 de la ley de vivienda para limitar la compra a personas físicas y prohibir que los fondos buitre puedan operar.

Por otro lado, ha presentado una moción que conjuntamente con Compromís, IU y Comuns reclama "una batería de medidas antiespeculación buenas para las Islas Baleares" como la prórroga de alquileres, la declaración de zonas tensionadas y la prohibición de compra especulativa.