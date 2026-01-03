Vidal (Sumar MÉS) se muestra "extremadamente preocupado" por el ataque de EEUU a Venezuela

Archivo - El diputado de Sumar MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal. Archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El diputado de Sumar MÉS en el Congreso de los Diputados, Vicenç Vidal, se ha mostrado "extremadamente preocupado" por el ataque perpetrado este sábado por parte de Estados Unidos a Venezuela.

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, Vicenç Vidal ha expresado su preocupación por "esta agresión a la soberanía de un estado independiente" y por el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el Ejército de EEUU ha capturado este mismo sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores.

Ante estos hechos, el diputado de Sumar MÉS en el Congreso de los Diputados ha asegurado que él "siempre" estará "con el pueblo venezolano y con el derecho internacional".

Vidal se ha pronunciado así tras que el Gobierno de Venezuela haya denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por parte de Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado por su parte, también este sábado, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

El presidente norteamericano dará más información acerca de esta operación militar en una rueda de prensa desde su residencia en Palm Beach (Florida) a las 17.00, hora peninsular española.