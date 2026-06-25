Vidal (Sumar MÉS) pide eliminar un programa de RTVE sobre el español por "blanquear el colonialismo lingüístico"

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar MÉS Vicenç Vidal ha reclamado la eliminación o rectificación del programa de RTVE 'La gran aventura de la lengua española' por "blanquear el colonialismo lingüístico".

Vidal ha acusado a RTVE de difundir un relato "ultranacionalista español y contrario a la realidad plurilingüe del Estado".

El ecosoberanista ha registrado iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones en RTVE reclamando una rectificación pública o la eliminación del programa.

Vidal considera que la serie presenta una visión de la historia de la lengua española que "blanquea los procesos históricos de colonización lingüística y desprecia la diversidad cultural y lingüística que existe tanto en el Estado español como la América Latina".

A juicio del ecosoberanista, "lo más grave es que se haga desde un medio público". "RTVE no puede convertirse en un altavoz de un nacionalismo lingüístico español que presenta el castellano como una lengua superior y las otras lenguas como una anécdota histórica o un obstáculo a superar", ha afirmado el diputado.

Según Vidal, el programa incurre en afirmaciones que entran en contradicción con décadas de investigación en sociolingüística y con el consenso académico sobre los procesos de sustitución lingüística y de minorización de lenguas como el catalán, el gallego, el euskera, el asturiano, el aragonés o el occitano de Aran.

"Cuando se presenta la expansión del castellano como una aventura épica sin explicar las prohibiciones, las persecuciones y las políticas de asimilación que han sufrido otras lenguas, no se está haciendo divulgación: se está haciendo propaganda", ha denunciado.

Para Vicenç Vidal, no es aceptable que el catalán, una lengua hablada por millones de personas y propia de territorios como Baleares, aparezca subordinado a un relato que identifica España con una sola lengua y una sola cultura. "Esta mirada es a excluyente e incompatible con una democracia plural", ha asegurado.

El parlamentario mallorquinista ha expresado igualmente su solidaridad con las entidades, lingüistas y ciudadanos que han manifestado su rechazo en el programa.