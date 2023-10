Un vídeo en el que un alumno obliga a otro a besarle los pies y le agrede destapa un caso de 'bullying' en Alaró

PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una familia de Alaró ha presentado este jueves una denuncia ante la Guardia Civil por un caso de acoso escolar, tras recibir un vídeo en el que un alumno obliga a otro a besarle los pies y después le agrede con patadas en la cabeza y un puñetazo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes al mediodía, en la vía pública en la confluencia de las calles plaza d'es Mercat y Sant Roc, apenas a unos metros de la entrada del centro.

Tanto el agresor como la víctima están matriculados en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, un centro concertado. El agresor sería unos años mayor que el otro chico.

La agresión fue recogida en un vídeo grabado por otro menor. En las imágenes --a las que ha tenido acceso Europa Press--, el agresor lanza la mochila de la víctima al suelo y le ordena que se ponga de rodillas y le bese los zapatos. Otro de los presentes le conmina también a hacerlo, con actitud provocadora.

Cuando la víctima, en el suelo, hace lo que le dicen, el agresor le propina dos patadas en la cara, y mientras la víctima se aparta, el mayor le da otro golpe, un puñetazo.

Tras esto se escucha a alguien decir "eh, ya, ya" para que se detenga, pero el vídeo se corta en ese momento, sin que hasta entonces ni el autor de las imágenes, ni ninguno de los numerosos testigos presentes --todos menores--, interviniese para ayudar a la víctima.

Fuentes próximas a los hechos han explicado que otro alumno pasó por delante con su hermana pequeña, que quedó impactada por lo que había visto y llegó llorando a su casa. Al contar lo ocurrido, su madre llamó al colegio.

Además, el vídeo, grabado para humillar a la víctima, circuló dentro del municipio --un pueblo de 5.800 habitantes-- y llegó a los familiares del chico. Cuando la progenitora habló con el menor, éste reveló que llevaba tiempo sufriendo acoso.

Tras hablar con el tutor y reunirse con el director del Colegio y otros profesores, la familia ha presentado este jueves una denuncia en dependencias de la Guardia Civil de Binissalem.

Por su parte, el centro ha prometido a los familiares que se tomarán medidas, les han comunicado la expulsión del agresor y de que se ha dado parte a la inspección educativa.

Desde la Conselleria de Educación han confirmado que se ha puesto en marcha el protocolo de acoso escolar, aunque los hechos hayan ocurrido fuera del centro.

EL AYUNTAMIENTO CONDENA LOS HECHOS Y SE OFRECE A LA FAMILIA

Asimismo, el Ayuntamiento de Alaró se ha puesto en contacto con la familia para ofrecer los servicios municipales, incluida la atención de un profesional de la psicología para la víctima. En declaraciones a Europa Press, el alcalde, Llorenç Perelló, ha condenado "de forma enérgica esta agresión".

"Este tipo de actos no caben dentro de una sociedad como la nuestra, y mucho menos en un municipio pequeño", ha señalado el alcalde, que ha asegurado que este tipo de incidentes no son comunes en el pueblo y ha deseado "que no se vuelva a repetir".

Perelló ha expresado "apoyo total" al centro educativo y a los docentes, "que enseguida pusieron en marcha los protocolos", y ha manifestado "confianza" en el sistema educativo. El alcalde también ha indicado que el Ayuntamiento está a disposición de la Guardia Civil para colaborar en lo que necesiten dentro de la investigación.

Este medio de comunicación ha intentado reiteradamente ponerse en contacto con el Colegio, pero ningún responsable ha atendido la petición.