El viento deja una quincena de incidencias en Mallorca, la mayoría por caídas de árboles y ramas

Bomberos retiran árboles y ramas caídas por el fuerte viento en Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento, que tienen a Mallorca en alerta naranja, han dejado una quincena de incidencias a lo largo de la mañana de este sábado en la isla.

Según ha informado Bomberos de Mallorca, la noche ha sido tranquila y no se han notificado incidentes de relevancia.

No obstante, a partir de las 07.00 horas se han registrado 15 incidencias, principalmente por árboles y ramas caídas en zonas como Calvià, el Raiguer, la carretera de Lluc, Santa Eugènia, Alaró y Llucmajor.

Algunos árboles y ramas han caído sobre diferentes carreteras, lo que ha obligado a los bomberos a retirarlas para permitir la circulación de vehículos.

Según han informado fuentes de Carreteras de Mallorca, esta mañana solo permanecen cortadas al tráfico las carreteras del Coll de Sóller y Caimari-Lluc.

Emergencias 112 mantiene activa la alerta naranja por vientos fuertes en Mallorca, Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento en las Pitiusas y en el interior de Mallorca, donde podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h).

El resto de Mallorca, salvo la zona del Llevant, y Menorca están en aviso amarillo por viento y las rachas podrían oscilar entre los 70 y los 80 km/h. En los cabos y cumbres de la Serra de Tramuntana podrían llegar hasta los 120 km/h.