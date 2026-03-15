El viento supera los 90 km/hora en Mallorca y Menorca

Archivo - Dos personas fotografían el oleaje causado por el viento. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mallorca y Menorca han registrado este domingo rachas de viento por encima de los 90 kilómetros y que en algún punto han superado los 100 km/hora.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 14.00 horas se habían registrado rachas de 104 km/hora en Capdepera y de 94 km/hora en la Serra d'Alfàbia. En Menorca, se han superado los 90 km/hora en Es Mercadal.

La Aemet ha recordado que siguen vigentes los avisos naranjas por viento en el nordeste de Mallorca y en Menorca. En Menorca, igualmente, hasta las 19.00 horas hay aviso rojo por oleaje que puede superar los siete metros.