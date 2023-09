Visto para sentencia el juicio contra Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo

Archivo - El juez Manuel Penalva (c) y el fiscal Miguel Ángel Subirán (3i).

Penalva: "Si aparezco muerto, que se investigue"

Subirán: "Si algún día dicen que me he tirado por la ventana es mentira, me habrán tirado"

Subinspector Miguel Ángel Blanco: "Salgan de los chats"

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tribunal que juzga al juez Manuel Penalva, al fiscal Miguel Ángel Subirán y los policías José Luis García Reguera, Miguel Ángel Blanco, Blanca Ruiz e Iván Bandera ha declarado a las 19.19 horas de este viernes el juicio visto para sentencia.

La vista ha concluido con una nueva jornada maratoniana que se ha prolongado durante más de ocho horas con los informes de las defensas que este jueves no pudieron exponer sus conclusiones y el derecho a la última palabra de los encausados.

En este caso, el exjuez Manuel Penalva ha asegurado que a raíz del procedimiento que ha derivado en el juicio contra los investigadores del caso Cursach que está "condenado a vivir con miedo" y en su intervención ha pedido que "si un día aparece muerto, que se investigue".

Penalva ha sido el primero intervenir y ha asegurado que ha tenido que adoptar multitud de medidas de seguridad activas y pasivas. "No es agradable tener que llevar una arma", ha señalado.

El exjuez ha defendido la instrucción de la ORA reconociendo en todo caso que, seguramente, "se podría haber hecho mejor" y ha insistido en negar que haya coaccionado o amenazado a nadie. "Siempre buscamos la verdad. Es poco creíble que todo lo hiciéramos mal", ha señalado.

En términos parecidos se ha pronunciado el exfiscal Miguel Ángel Subirán, que ha apuntado que "si algún día se tira por la ventana, será mentira, porque le habrán tirado por la ventana". Subirán ha comenzado su turno de última palabra afeando que el fiscal Tomás Herranz no se haya quedado a la última parte del juicio. "Tenemos un fiscal que no da la cara y que se esconde debajo de la mesa", ha lamentado.

El exfiscal ha asegurado que vive con miedo, que no puede volver a dormir solo en su casa "porque por ahí van dos desalmados, dos sicarios" y que no ha podido volver a conciliar el sueño.

El jefe de la Unidad de Blanqueo, José Luis García Reguera, ha asegurado que en sus 34 años de profesión nunca se le ha abierto un expediente "y menos un procedimiento judicial" y ha lamentado que durante la causa "se les haya denigrado y menospreciado como si fueran unos chalados".

El subinspector Miguel Ángel Blanco, emocionado en algún momento, ha sostenido que está acusado "por aparecer en un chat" y ha trasladado un consejo: "Salgan de los chats, son muy peligrosos". El agente ha insistido en que el concurso de la ORA estaba amañado y ha defendido el trabajo riguroso de todos los investigadores.

La inspectora Blanca Ruiz se ha reiterado en su inocencia para reclamar la absolución mientras que Iván Bandera ha agradecido la labor del tribunal.