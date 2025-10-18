'El Vito' pasa a disposición judicial tras su arresto en la última redada en Son Banya

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El supuesto narcotraficante conocido como 'El Vito', su hermano 'El Bola' y otras tres personas que fueron arrestadas en el marco de la operación antidroga llevada a cabo el pasado jueves en el poblado de Son Banya (Palma) han pasado esta mañana a disposición de la autoridad judicial.

Los sospechosos han sido conducidos por agentes de la Policía Nacional hasta los juzgados de Vía Alemania, donde serán interrogados por el juez en funciones de guardia, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Por el momento se desconoce la resolución adoptada por el magistrado, que podría decretar su ingreso en prisión provisional como supuestos autores de delitos contra la salud pública o, por el contrario, dejarlos en libertad mientras avanza la investigación.

La redada llevada a cabo el pasado jueves permitió la detención de cinco personas, entre las que se encuentra 'El Vito', considerado uno de los principales narcotraficantes del poblado de Son Banya, según han confirmado fuentes próximas a las pesquisas.

También su hermano, 'El Bola' y dos personas que se encontraban en alguno de los cuatro puntos de venta de estupefacientes que fueron desmantelados durante el operativo policial. El quinto estaría relacionado con la trama, pero se desconoce su grado de implicación.

Uno de ellos estaría implicado en la macrooperación Manso-EnroqueBal contra el blanqueo de dinero del narcotráfico que explotó en agosto en Mallorca y que sigue llevando a cabo el Grupo de Crimen Organizado de la Policía Nacional y el Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Algaida.

En el marco de esta investigación, que permanece bajo secreto de sumario, han sido detenidas decenas de personas, entre ellas el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez.