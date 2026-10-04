La vivienda centrará el próximo pleno del Parlament con una ley del PSIB para pedir la limitación de precios de alquiler

Archivo - Vista general del Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La problemática de la vivienda que esta semana ha marcado la actualidad política será también el centro del próximo pleno del Parlament en el que, entre otros puntos, se debatirá una proposición de ley del PSIB para limitar el precio de los alquileres.

La sesión plenaria comenzará a las 09.00 horas con la habitual sesión de control al Govern, en la que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, será interpelado en cuatro ocasiones por la oposición en materia de vivienda.

Los grupos de izquierda insistirán en las problemáticas del aumento de precio del alquiler, los desahucios y el alquiler de temporada, unos días después del rechazo por parte del PP, Vox y Junts en el Congreso a dos decretos ley de vivienda y con un posible adelante electoral a la vista.

En este contexto, los parlamentarios volverán a debatir sobre la declaración de zonas tensionadas con una proposición de ley del PSIB para regular los precios. Los socialistas llevan mucho tiempo insistiendo en esta petición, aunque siempre ha sido rechazada por PP y Vox argumentando que topar los precios no funciona.

El portavoz de socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, reclmó, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que el Govern permita a los ayuntamientos, que lo deseen, que se puedan acoger a esta normativa, ya que "muchos de los desahucios se deben a incrementos del alquiler".

Se trata por ejemplo de los ayuntamientos de Inca y Manacor, que ya solicitaron esta declaración, aunque sin éxito. Según Negueruela, la votación de próximo martes permitirá saber si los grupos parlamentarios están "con los trabajadores" o "con los fondos buitre".

De su lado, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, sostuvo que el problema de la vivienda "no se arregla ni con uno, ni dos decretos" pero tampoco "reaccionado a un caso particular" como el caso de Maricarmen.

Desde Vox, su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, rechazó el "intervencionismo, la inseguridad jurídica y ataques a la propiedad privada" que a su entender suponen las medidas de Ejecutivo central.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá responder también sobre la crisis habitacional, en concreto a preguntas de Més per Menorca y del PSIB. Vox preguntará por rebajas fiscales y, MÉS per Mallorca, por medidas para mejorar la vida de la gente.

Igualmente, los socialistas interpelarán al Govern en materia de políticas climáticas y Més per Menorca defenderá una moción para luchar contra la masificación.

Por otra parte, los diputados debatirán la toma en consideración de la proposición de ley del régimen patrimonial del matrimonio presentada conjuntamente por todos los grupos de la Cámara, de modo que previsiblemente saldrá adelante.

Esta proposición de ley incorpora una modificación legislativa para posibilitar herencias en vida de la legítima entre cónyuges, un derecho reservado hasta ahora únicamente a padres e hijos.