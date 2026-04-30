La vivienda frena a aspirantes a la hora de aceptar puestos de trabajo en Baleares, según representante de RIU

El director Departamento Corporativo de Recursos Humanos en RIU Hotels&Resorts, Pere Torrens, en el encuentro informativo de Europa Press 'Formación y empleo en Baleares. Una visión compartida'. - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director Departamento Corporativo de Recursos Humanos en RIU Hotels&Resorts, Pere Torrens, ha reconocido este jueves que se están encontrando con casos de aspirantes a puestos de trabajo que acaban renunciando por el precio de la vivienda.

Torrens ha participado este jueves en la Cámara de Comercio de Mallorca en el encuentro informativo de Europa Press 'Formación y Empleo en Baleares. Una visión compartida', junto a la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; la directora de la Unidad de Personas, Marca y Sostenibilidad de Banca March, Sonia Colino, y la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo.

El representante de RIU ha explicado que está habiendo casos de personas de fuera del archipiélago que no han aceptado ofertas de trabajo o que han renunciado después de haber aceptado al no encontrar vivienda.

Torrens se ha referido al "aura" que a menudo puede trasladarse de la idea de trabajar en Mallorca y ha apuntado que a menudo las expectativas no se cumplen con la realidad. Para el representante de RIU, aunque este problema no aparece en los puestos cualificados y de rentas más altas, sí que acaba excluyendo a rentas más bajas, aunque poco a poco se estén igualando los salarios.

Preguntada por la cuestión, la representante de Banca March ha reconocido, en cambio, que, en general, no suelen tener problemas para captar personal, aunque los perfiles tecnológicos estén costando más. "A veces hay que captarlos fuera y proponer el traslado", ha indicado.

Sobre la problemática del acceso de la vivienda y su impacto en el mercado laboral, la consellera Cabrer ha reivindicado las políticas del Govern en esta materia y el "enorme esfuerzo" que se está haciendo. "Nos quita el sueño", ha asegurado. La consellera ha celebrado, en todo caso, que Baleares está liderando las subidas salariales a nivel nacional.