Vivienda rechaza como válidas las estimaciones de crecimiento de 'Mallorca per viure, no per especular'

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha rechazado como válidas las estimaciones de supuesto incremento de población que supondría la Ley 4/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo y que la plataforma 'Mallorca per viure, no per especular' ha calculado en un crecimiento de las áreas de transición en 252.800 plazas residenciales.

Según la Conselleria, estas cifras "no se ajustan a la realidad" puesto que no tienen en cuenta cuestiones básicas sobre esta posibilidad que la nueva Ley 4/2025 deja en manos de los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, bajo una serie de limitaciones y condiciones, como son, principalmente que la ley "no supone ninguna reclasificación automática de suelo y que, en el supuesto de que algún ayuntamiento opte por aplicar dicha medida, generaría vivienda asequible destinada únicamente a ciudadanos residentes en Baleares".

De entrada, explican que el supuesto crecimiento en áreas de transición no supondría el crecimiento de población que plantean estas estimaciones.

Según indican, si algún ayuntamiento optase por aplicar esta posibilidad, lo que prevé la Ley con carácter general es que el 100% de las viviendas construidas en áreas de transición sean vivienda con algún régimen de protección -vivienda de protección pública o de precio limitado- y, por tanto, "solo para residentes en las Islas". En este sentido, recuerdan que la propia Ley 4/2025 establece el requisito de cinco años de residencia en la comunidad para poder optar a la vivienda asequible.

Por otro lado, señalan que no se tiene en cuenta que, en el caso de Palma, el Ayuntamiento ya ha descartado construir en las áreas de transición en núcleos tradicionales del municipio, y tampoco tienen en cuenta que los ayuntamientos de otros municipios como Inca y Manacor han manifestado públicamente que no van a construir en áreas de transición en sus municipios.

La Conselleria aclara también que la nueva ley "no convierte las áreas de transición en suelo urbanizable, sino que da herramientas a los ayuntamientos para que, en el plazo de un año, decidan si quieren acogerse o no, y hacer una modificación puntual o no para crecer en una determinada área de transición, pero en ningún caso es un proceso automático".

La Ley abre la posibilidad a que los ayuntamientos, en el ejercicio de su autonomía local, decida si quiere abrir las áreas de transición, prevista en los planes territoriales, para la construcción del 100% de vivienda sometida a algún régimen de protección como norma general. En estas áreas, Baleares fija el porcentaje más alto para vivienda asequible en una reserva de suelo y, como norma general, se reserva el 100% para vivienda sometida a un régimen de protección.