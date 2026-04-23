El volumen de negocio de Banca March en Baleares crece hasta los 13.000 millones de euros, el 24% del total

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PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El volumen de negocio de Bancha March en Baleares ha crecido en 2025 un 9% hasta alcanzar los 12.964 millones de euros, lo que representa el 24% del negocio total del banco mallorquín.

Es una de las cifras que se desprende del informe de resultados anuales de la entidad bancaria, la única de propiedad íntegramente familiar de España, que este jueves ha presentado en Palma su consejero delegado, José Luis Acea.

A lo largo del año pasado, solo en el archipiélago, Banca March realizó una inversión crediticia de 3.018 millones de euros (+10,2%), los recursos de clientes crecieron hasta los 5.302 millones de euros (+4,8%) y los activos bajo gestión alcanzaron los 4.644 millones de euros (+13,4%).

De este modo, los recursos totales de clientes llegaron hasta los 9.947 millones de euros (+8,6%) y el volumen de negocio total, hasta los 12.964 millones de euros (+9%).

Con todo ello, ha concluido Acea, Baleares representa el 24% del negocio total de la entidad bancaria, que este 2026 cumplirá su primer centenario.

Por segmentos de negocio, Banca March registró el año pasado un incremento del 8% en clientes de banca personal, un 17% en banca privada y un 10% en banca de empresas. El ratio de mora se situó en diciembre de 2025 en el 0,45%, notablemente por debajo de la media nacional.