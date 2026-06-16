Archivo - El voluntariado de CaixaBank moviliza a 800 voluntarios y beneficia a 18.200 personas vulnerables en Baleares. - CAIXABANK - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El voluntariado de CaixaBank ha movilizado a más de 800 voluntarios y ha beneficiado a más de 18.200 personas en situación de vulnerabilidad en Baleares durante el 'Mes Social', una cuarta edición con cifras récord de participación que ha acercado el voluntariado a empleados de la entidad financiera, familiares, amigos y clientes.

Durante el mes de mayo y los primeros días de junio, han participado en esta iniciativa solidaria un siete por ciento más de voluntarios que en la edición anterior, lo que consolida Voluntariado CaixaBank como uno de los mayores voluntariados corporativos a nivel nacional y que coincide, este 2026, con el Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, una conmemoración promovida por Naciones Unidas para reconocer la contribución del voluntariado a la construcción de sociedades más inclusivas, resilientes y sostenibles, según ha informado en un comunicado la entidad bancaria.

El 'Mes Social', abierto a toda la ciudadanía, ha permitido impulsar un total de 234 actividades solidarias en las Islas gracias a la colaboración de más 40 entidades sociales de ámbito local, cuya experiencia y conocimiento de las necesidades de cada territorio resultan fundamentales para maximizar el alcance de cada iniciativa.

A nivel nacional, más de 19.500 voluntarios han participado en actividades del 'Mes Social', que han beneficiado a más de 155.000 personas en situación de vulnerabilidad.

Los resultados alcanzados reflejan el creciente compromiso solidario de empleados, familiares, clientes y ciudadanos que participan en las iniciativas impulsadas por Voluntariado CaixaBank, en colaboración con la Fundación 'la Caixa' y empleados del Grupo CaixaBank.

MOVILIZACIÓN SOLIDARIA

La solidaridad y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad han vuelto a movilizar a cientos de participantes durante esta edición.

Entre las actividades más destacadas, en Palma, más de 90 voluntarios se sumaron a la Magic Line 2026 organizada por Sant Joan de Déu, una marcha solidaria que benefició a 100 personas en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, en Inca, 45 voluntarios colaboraron con la Fundación Deixalles en una campaña de recogida solidaria de ropa, una iniciativa que benefició a 200 personas y promovió la reutilización de recursos y la economía circular.