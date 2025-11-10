Voluntarios de Coca-Cola construyen cajas nido para crear refugios seguros para pequeñas aves de Mallorca

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de Coca-Coloa Europacific Partners (CCEP) han construido cajas nido para pequeñas aves de Mallorca, con el objetivo de crear refugios seguros para su reproducción y descanso.

La actividad, que se enmarca en una nueva edición de la Semana del Voluntariado en Mallorca, se ha llevado a cabo junto a miembros de la Fundación Tutelar Mater y SEO BirdLife en Son Real, según ha señalado Coca-Cola en una nota de prensa.

Durante la jornada, los participantes han construido cajas nido para pequeñas aves, específicamente paseriformes, utilizando kits de madera diseñados especialmente para crear refugios seguros para su reproducción y descanso.

Igualmente, los voluntarios han participado en la instalación de estas cajas nido en su entorno natural, favoreciendo así la conservación de la biodiversidad local.

La se enmarca en el programa de voluntariado corporativo 'La magia de Coca-Cola', que promueve la participación de sus empleados como agentes de cambio social y ambiental. Con este programa, los empleados disponen de dos días laborables remunerados al año para contribuir a causas sociales y medioambientales.

El voluntariado forma parte de la estrategia global de sostenibilidad de CCEP, 'This is Forward', que impulsa la participación de los empleados, tanto en proyectos propios de sostenibilidad como colaboraciones locales con organizaciones del tercer sector.

E manager de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de CCEP Iberia en Baleares, Gabriel Mulet, ha destacado el "compromiso firme" de CCEP de generar impacto positivo, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fortalecer la resiliencia en las comunidades en las que está presente.

"Nuestros empleados tienen la posibilidad de participar durante todo el año en actividades de voluntariado, pero la celebración de esta semana es una oportunidad para impulsar que cada vez más personas de nuestro equipo se involucren en acciones que generen impacto en aquellos lugares en los que estamos presentes", ha agregado.

Para el desarrollo del programa de voluntariado corporativo, CCEP colabora con una amplia red de socios, incluyendo fundaciones, ONGs, entidades educativas y asociaciones locales, para maximizar el alcance y el impacto de su voluntariado. El año pasado, en España participaron más de 1.400 empleados, dedicando un total de 8.700 horas a más de 150 actividades.