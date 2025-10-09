Vox abandona el pleno del Consell de Mallorca durante un minuto de silencio por Gaza

Pleno del Consell de Mallorca durante el minuto de silencio - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los consellers de Vox han abandonado el pleno del Consell de Mallorca durante un minuto de silencio impulsado por los socialistas por las víctimas de la guerra de Gaza y en apoyo al pueblo palestino.

El grupo socialista había solicitado incluir en el orden del día un minuto de silencio en este sentido, aunque la petición fue rechazada. Así, la consellera de este grupo Sofía Alonso ha aprovechado un minuto de su primera intervención para guardar silencio.

El resto de grupos ha permanecido en silencio mientras que los consellers de Vox han abandonado el pleno. Después, los socialistas han mostrado su "profunda indignación" ante la negativa del PP a incluir su petición en el pleno.

A su criterio, la actitud del PP demuestra una "preocupante falta de sensibilidad ante la masacre que sufre la población palestina", según ha señalado la formación en una nota de prensa.

Precisamente, el socialista Joan Ferrer ha defendido una moción para reclamar el alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, el reconocimiento del Estado de Palestina y el auxilio urgente a la población palestina.

El texto expresa el apoyo a la liberación de todos los rehenes, condena los atentados de Hamás y exige responsabilidades por los crímines cometidos contra los civiles. "No se trata de elegir bando", ha dicho Ferrer, quien ha apuntado que "se trata de defender la vida y los derechos humanos de todo el mundo".

El pleno ha dado luz verde a nueve de los 15 puntos de la moción, entre ellos, el acceso inmediato de la población palestina de Gaza a la ayuda internacional, y estalonar la solución diplomática de los dos estados para la convivencia pacífica en la zona.

Igualmente, la moción pretende apoyar las conclusiones de la Comisión Internacional Independiente y las acciones de la Unión Europea en defensa del derecho internacional humnaitario, que califican de genocidio las actuaciones de Israel en la Franja de Gaza.

"El término genocidio no lo pronunciamos a la ligera, está consensuado en la misma ONU para describir el crimen de los crímenes, la orquestación coordinada para la aniquilación de los fundamentos esenciales de la vida de un grupo humano; ¿no es esto lo que hace Israel en Gaza?", ha dicho el socialista.

Finalmente, el grupo socialista ha trasladado su apoyo a las movilizaciones ciudadanas pacíficas que reclaman el cese de la violencia y el retorno de la activista mallorquina Reyes Rigo, retenida en Israel.