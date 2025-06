Vox acusa a los docentes de cometer "auténticas barbaridades" en su oposición al pacto de presupuestos

El PP difiere con los de Santiago Abascal y la izquierda afea que no defiendan a los profesores de los ataques

La Junta de Portavoces rechaza la comparecencia de Vera en el próximo pleno para dar cuenta del acuerdo con Vox

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha acusado a algunos docentes de cometer "auténticas barbaridades" por su oposición a las medidas relativas a la educación que incluye el pacto presupuestario que han firmado con el PP.

Lo han dicho este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en la que también ha afeado a la izquierda y a "sus sindicatos y chiringuitos" de alentar el "boicot" y tratar de "impedir la aplicación y el cumplimiento de la ley".

"Son antidemocráticos, por mucho que luego se les llene la boca con palabras grandilocuentes. Estas pataletas no son más que los últimos coletazos de una izquierda sin rumbo que pretende ganar en las calles lo que ha perdido en las urnas", ha sostenido.

Cañadas ha hablado de centros "enviado circulares a los padres para traer a sus hijos con camiseras verdes a las graduaciones" y sindicatos "tachando de vergüenza un acuerdo democrático y llamado al boicot". "Estamos viendo auténticas barbaridades", ha apuntado.

"¿Estos son los que se supone que tienen que educar a nuestros hijos y nietos de forma imparcial y sin adoctrinamientos?", se ha preguntado de forma retórica.

Cañadas ha dicho estar "completamente de acuerdo" con lo que su compañero de partido Sergio Rodríguez dijo acerca de los miembros de la Asamblea de Docentes en el pleno del martes, cuando consideró que si no fuera por la "buena voluntad" del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ya hubieran sido expedientados y puestos "en la calle".

En esa línea, ha reiterado --ya lo ha hecho en otras ocasiones-- que si "un solo diputado de Vox" es algún día necesario para conformar un Govern, reclamarán dirigir la Conselleria de Educación. "Lo pediríamos por justicia social con todos los profesores anónimos que no salen a ponerse una camiseta verde", ha señalado.

Al lado de estos "valientes que se atreven a cuestionar a los intolerantes" y creen en una educación "sin adoctrinamiento" y lejos de los "lobies catalanistas", ha concluido, Vox siempre estará. "Vamos paso a paso, más lento de lo que nos gustaría a todos, pero acabará llegando. Hemos abierto una brecha de esperanza", ha zanjado.

Preguntado al respecto de estas palabras, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido que a su partido nunca se le ha escuchado pronunciarse en estos términos, aunque ha rehusado condenar lo que la izquierda entiende como un "ataque" a los docentes.

"Yo creo que Vox es un grupo que dice lo que cree y el PP es diferente y decimos lo que creemos. Las palabras en relación a los docentes de Rodríguez son suyas y de Vox, y evidentemente en este caso el PP no coincide", ha dicho.

El 'popular', además, ha salido en defensa del trabajo y las políticas que Vera a puesto en marcha, que se alejan de la "crispación que intenta la izquierda" y son "útiles para los profesores".

LAS CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

El portavoz del PSIB, Iago Negueurela, ha instado al conseller y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a criticar y condenar las palabras de Cañadas, que ha considerado "inadmisibles" habida cuenta de que no existen pruebas que demuestren sus "barbaridades".

"Creemos que ya basta y no son admisibles este tipo de manifestaciones. Vera no va a dar una respuesta contundente, no tiene la valentía de enfrentarse a Vox pero sí de hacer unas declaraciones que van muchas veces al límite de la educación a Amanda Fernández", le ha afeado el socialista.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha lamentado que se haya desestimado la comparecencia de Vera, que a su parecer estaba justificada por la necesidad de que rindiera cuentas "con luz y taquígrafos" sobre las repercusiones que tendrá el pacto presupuestario en la educación y de que hiciera una defensa de los docentes.

"Ayer vimos como el conseller calla cuando se les cuestiona, se les ataca y se les falta al respeto a los funcionarios de su área", ha recriminado el ecosoberanista.