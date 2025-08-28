Vox acusa a MÉS de ir de la mano "de los del tiro en la nuca" por sus relaciones con EH Bildu

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox Baleares ha acusado este jueves a MÉS per Mallorca de ir de la mano "de ETA, los del tiro en la nuca, los terroristas que dejaron España llena de muertos y sangre" por los relaciones de los soberanistas con EH Bildu.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha reprochado a MÉS sus relaciones con EH Bildu mientras critican al Govern por llegar a acuerdos con los de Santiago Abascal. "No tenéis vergüenza", ha concluido Cañadas.

La portavoz de Vox se ha referido así a la colaboración entre EH Bildu y MÉS per Mallorca para "remar" juntos a favor de la soberanía de "sus pueblos" y hacer frente "a la reacción autoritaria" que, a su juicio, se está produciento en actual coyuntura política, en la que observan "importantes retos y oportunidades" para las fuerzas soberanistas. Ambas formaciones políticas mantuvieron una reunión este miércoles en Bilbao.