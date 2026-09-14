Vox alerta de un incremento del 24% de los electores de Baleares censados como residentes ausentes

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha alertado de un incremento del 24% de los electores de Baleares censados como residentes ausentes.

Lo ha hecho durante la rueda de prensa previa al pleno de la Cámara autonómica celebrada este lunes, en la que ha expresado su preocupación por la 'ley de nietos', suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo (TS).

Según los datos expuestos por la diputada, en julio de 2023 Baleares contaba con 32.842 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). A 1 de mayo de 2026, la cifra había ascendido hasta los 40.810 electores, lo que representa un incremento del 24% en menos de tres años.

"Baleares se encuentra entre las provincias españolas donde más ha crecido porcentualmente el voto exterior. Estamos hablando de miles de electores que pueden participar tanto en las elecciones generales como en las elecciones al Parlament", ha advertido.

La portavoz ha recordado que en el archipiélago se han producido procesos electorales en los que determinados escaños se han decidido por "diferencias mínimas", hecho que ha vinculado con su preocupación por una "modificación del censo en miles de electores". "Tiene importancia, y mucha", ha subrayado la diputada.

Cañadas ha acusado al Gobierno y al PSOE de emplear la nacionalidad española "como una herramienta electoral" y ha reclamado que se lleven a cabo investigaciones periodísticas al respecto.