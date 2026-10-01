Vox califica de "inservibles" los decretos de vivienda del Gobierno y se reivindica "más necesario que nunca"

La vicesecretaria nacional de Organización Territorial y Relaciones Institucionales de Vox, María Ruíz, en declaraciones a los medios en la sede de Vox Baleares en Palma - VOX

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Organización Territorial y Relaciones Institucionales de Vox, María Ruíz, ha rechazado los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno al considerarlos "inservibles" y ha reivindicado su partido como "más necesario que nunca".

Así se ha expresado la también diputada en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo Nacional en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de inicio del curso político de Vox Baleares, en la sede del partido en Palma.

A su entender, "lo único que van a hacer" los decretos "es que la oferta disminuya y que el problema aumente muchísimo más". Frente a este contexto, ha subrayado, el reto de Vox es "echar del Gobierno a Pedro Sánchez y a sus socios cuanto antes" argumentando que, de lo contrario, "el futuro será muy desolador".