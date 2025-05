Vox carga contra el "aquelarre" de la OCB y pide la "retirada de financiación pública a este tipo de asociaciones"

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha cargado contra el "aquelarre" de la Obra Cultural Balear (OCB), como se ha referido al acto central de la Diada per la Llengua, celebrado el pasado sábado en la plaza Nova de Santa Maria, y ha pedido la "retirada de financiación pública a este tipo de asociaciones".

Cañadas se ha pronunciado de este modo, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha criticado que quienes piden al Govern del PP que no se use el catalán como moneda de cambio, sean "los mismos que se han dedicado a implementar en Baleares un sistema de inmersión lingüística en catalán al 100 por ciento, excluyendo al español; a promover la independencia a favor de unos ficticios e inexistentes 'Països catalans'". "Para estos intolerantes", se ha quejado la portavoz, "pedir lo que pide Vox, es un despropósito".

Cañadas ha criticado asimismo la presencia en la Diada per la Llengua de representantes de la izquierda balear, pero ha lamentado todavía más que el PP diga que respeta una manifestación y la tilde de "pacífica" y de "buen ambiente" pese a "las banderas independentistas y los cánticos como 'español el que no bote', que mal que les pese son españoles todos aunque boten". "Hemos llegado a unos límites intolerables", ha afirmado.

En esta línea, la portavoz parlamentaria de Vox ha acusado al PP de "financiar a estas asociaciones radicales con dinero público mientras se dedican a hacerle oposición en la calle y a influir en todos los colegios para que no exista la libre elección de lengua" y ha reiterado que no se puede seguir "sosteniendo con fondos públicos a quienes atentan contra la unidad nacional y la convivencia".

"La OCB no merece ni un euro del dinero de todos los ciudadanos. Es urgente acabar con esta farsa", ha subrayado Cañadas. Por ello, ha exigido al Govern balear "la retirada total de cualquier subvención o ayuda pública a este tipo de asociaciones".

MIGRACIÓN

Por otro lado, la portavoz parlamentaria de Vox ha lamentado "seguir con la avalancha de inmigración ilegal en las islas, con la llegada de un centenar de ilegales esta última semana".

Además, Cañadas se ha quejado de que "sigue creciendo la inseguridad en las calles" de Baleares, recordando como "ha tenido lugar un apuñalamiento brutal de un ciudadano marroquí a un vecino de Palma, provocándole la necesidad de 27 puntos de sutura". "Esto es el suma y sigue y lo que queda por ver", ha advertido.

NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS

Finalmente, Cañadas ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación sobre la negociación de presupuestos que mantiene el Govern del PP con el grupo parlamentario de Vox.

"De momento seguimos negociando", ha comentado la portavoz parlamentaria de Vox, quien aunque ha reconocido "no tener ninguna prisa" para que se aprueben las cuentas de la comunidad para 2025 sí ha advertido que "por delante hay un calendario", en referencia al periodo de sesiones ordinario del Parlament, "que termina" y "luego hasta septiembre no sería posible". Así, "o se habilita el mes de julio para seguir hablando de presupuestos o no hay mucho tiempo".

"Está ahora mismo en manos del PP, que es el partido que gobierna y el que tiene que dar el paso", ha considerado Cañadas, recordando que "Vox ya ha dicho lo que tenía que decir". Si bien, ha dejado claro que "si hay que volver a sentarse para hablar, este grupo está dispuesto". "Ya saben que en este grupo hablamos con todo el que quiera avanzar, no con el que quiera poner palos en las ruedas".