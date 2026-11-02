Vox destaca la "predisposición" del Govern en la negociación del techo de gasto, que arrancó el pasado viernes

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens (i), saluda a la portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas (d), en un pleno - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se reunió el pasado viernes con Vox para abordar el techo de gasto y los presupuestos autonómicos, negociaciones en las que, según este partido, "hay predisposición por ambas partes".

Así lo ha afirmado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa previa al pleno, en la que ha subrayado que el encuentro fue cordial que sirvió para sentar las bases y que los de Santiago Abascal salieron "con buenas sensaciones".

"Hay que seguir hablando mucho, por supuesto, pero al menos hay una predisposición por ambas partes, que es lo importante para el futuro de los ciudadanos", ha señalado.