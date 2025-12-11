Vox impide una declaración institucional en defensa de los derechos humanos en el Consell de Mallorca

Foto conjunta de miembros de Amnistía Internacional con representantes de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y El PI en el acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos. - PP, PSIB, MÉS Y EL PI

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y El PI en el Consell de Mallorca han leído este jueves un manifiesto para conmenorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y que no se ha podido hacer a modo de declaración institucional por la falta de unanimidad, al no contar con el apoyo de Vox.

En el manifiesto se ha subrayado que la dignidad de cada persona es "el cimiento de la convivencia democrática" y se ha remarcado que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 continúa siendo la guía ética que "inspira la defensa de las libertades fundamentales y la lucha contra la opresión y la discriminación", según han explicado los cuatro partidos en un comunicado conjunto.

La lectura ha corrido a cargo de los cuatro portavoces de los grupos políticos, Núria Riera, Catalina Cladera, Catalina Inès Perelló y Antoni Salas. En ella se ha reconocido la tarea "incansable" de la sociedad civil y entidades como Amnistía Internacional, que fiscalizan y defienden los derechos vulnerados en todo el mundo.

El Consell ha destacado que este movimiento social es "clave" para "fortalecer el tejido democrático" de Mallorca y "consolidar la cultura de la paz". Los miembros de Amnistía Internacional en Mallorca Agustín Aguirrebengoa y Carlos Martín han asistido al acto.

Los grupos políticos han acordado de manera unánime apoyar "políticas transversales" que garanticen el "pleno desarrollo" de los derechos humanos y la justicia global en la isla. También han manifestado su agradecimiento institucional a las entidades que trabajan en este ámbito y se han adherido al acto conmemorativo del Parlament donde se leerán los 30 artículos de la Declaración Universal.

Finalmente, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que incorpore la defensa activa de los derechos humanos en el día a día, como "motor de convivencia democrática y cohesión social", al reafirmar el compromiso institucional con la cooperación y la justicia global.