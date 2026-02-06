Vox impulsa una iniciativa parlamentaria contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Parlament una Proposición No de Ley (PNL) de tramitación urgente para manifestar su rechazo frontal a la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes anunciada por el Gobierno de España.

La iniciativa, presentada por la portavoz, Manuela Cañadas, exige un giro de 180 grados en la política migratoria para proteger la seguridad, los servicios públicos y el Estado del Bienestar.

El texto registrado denuncia que el acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios para regularizar a personas en situación irregular supone un "premio al incumplimiento de la ley".

Para Vox este proceso agrava el "efecto llamada" y traslada un mensaje de impunidad que debilita el principio de legalidad. "No podemos permitir que el Gobierno de Sánchez siga utilizando la inmigración como una herramienta de ingeniería social para alterar el censo electoral y silenciar la voluntad de los españoles", ha afirmado Cañadas.

La portavoz de Vox en la Cámara autonómica ha criticado que en un contexto de emergencia habitacional "sin precedentes", el Gobierno central "se dedica a sobrecargar unos servicios públicos ya terminales y a hipotecar el futuro".

La propuesta de Vox incluye medidas como la repatriación inmediata de todos las personas migrantes que accedan de manera irregular a España, la deportación de extranjeros que cometan delitos graves o reincidentes, y la supresión de cualquier ayuda pública a quienes hayan vulnerado las fronteras.

Asimismo, insta a eliminar las subvenciones a organizaciones y ONG que colaboren con las mafias del tráfico de personas. Finalmente, la PNL subraya la necesidad de establecer la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y condicionar los servicios públicos a los años de cotización de los migrantes legales, garantizando que el esfuerzo de los trabajadores españoles no se vea diluido "por políticas migratorias irresponsables".