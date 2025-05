Vox insiste en que IB3 "no es necesaria" y cree que la televisión pública franquista "era de más calidad y más objetiva"

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlament Sergio Rodríguez ha insistido en la postura de su partido de que IB3 "no es necesaria" y ha considerado que la televisión pública del "anterior régimen", en alusión al franquismo, "era de más calidad, más objetiva y más cultural"

Lo ha dicho este jueves en la Comisión de control sobre la Radiotelevisión de Baleares del Parlament, en la que ha sido la primera comparecencia del nuevo director general del ente público, Josep Codony, después de haber sido nombrado hace poco más de un mes con los votos del PP y de Vox.

Rodríguez ha sido el primer diputado en interpelar a Codony, a quien le ha cuestionado acerca de la hoja de ruta que pretende establecer al frente de la radiotelevisión autonómica.

Durante su turno de palabra, no obstante, ha reiterado que la postura de su partido es que IB3 "no es necesaria", al considerar que un medio público debe cubrir aquellas cuestiones a las que no llegan los privados.

Para ejemplificarlo, ha ensalzado los contenidos que se emitían en la televisión pública estatal de lo que ha llamado el "régimen anterior", y que posteriormente, interpelado por otros diputados, ha señalado que se refería al franquismo.

Éstos, ha considerado, eran "de más calidad, más objetivos y más culturales", y ha propuesto que en el futuro IB3 apueste por los deportes minoritarios y femeninos o los eventos culturales de calidad que acontecen en Baleares.

Codony ha contestado con normalidad, sin hacer alusión a estos comentarios, y la comisión ha proseguido sin incidentes hasta que ha sido el turno de la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez.

La política morada ha sido quien ha vuelto a poner sobre la mesa las palabras de Rodríguez. "Usted tiene dos orejas como yo y creo que no lo ha condenado. Ahora mismo tendría que hacerlo, por echar de menos la televisión de un régimen dictatorial, como ha hecho el señor Rodríguez", ha apuntado.

El diputado de Vox ha pedido la palabra para recriminar a Gómez y a la presidencia de la comisión parlamentaria que se le interpele, alegando que la comparecencia es de Codony y no suya.

La presidencia le ha dado la razón, lo que ha provocado que los diputados del PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos hicieran constar su protesta, por este episodio y por la negativa de Codony a responder a la segunda pregunta de la diputada morada.