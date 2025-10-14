Vox y la izquierda aprueban una moción que constata "lentitud y falta de resultados" en las políticas de vivienda

Archivo - Primera sesión del pleno de debate y votación de los presupuestos para 2025 - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS - Archivo

El Parlament insta al Gobierno a que todos los inmuebles de la Sareb y el Invied se cedan al Ibavi

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado parcialmente una moción de Més per Mallorca, con los votos favorables de la izquierda y de Vox, que constata la "lentitud" y "falta de resultados" en la política de vivienda del Govern.

En concreto, con 28 votos a favor de todos los grupos y 26 en contra del PP, la Cámara constata el "retroceso" del programa 'Construir para alquilar', la "lentitud" en la promoción de vivienda protegida por parte del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), el "estancamiento" de los resultados del plan de choque y que los resultados del programa 'Alquiler Seguro' están "muy lejos" de las expectativas.

El diputado menorquinista, Josep Castells, que ha defendido la iniciativa en el pleno de este martes, ha subrayado que el espíritu de la iniciativa es "llamar la atención sobre aquello que no funciona".

Entre otras cuestiones, ha advertido que los resultados del programa 'Alquiler Seguro' están "muy lejos" da las expectativas que generó el Govern. A su criterio, el PP tendría que aprobar este punto porque "no hace valoraciones", sino que "se refiere a lo que el Govern dijo".

Por otro lado, ha solicitado la reprobación de la presidenta del Govern, Marga Prohens, por haber afirmado en sede parlamentaria que el programa 'Alquiler Seguro' contaba con 400 viviendas en la bolsa.

"El Parlament no puede ser un espacio donde hacer tertulia ni cuñadismo", ha considerado, agregando que su formación "no lo puede dejar por alto". Este punto no ha salido adelante, con los votos en contra de PP y Vox.

Sobre esta cuestión, la diputada 'popular' Margalida Pocoví ha asegurado que las 400 viviendas a las que se refería Prohens eran propietarios interesados y no contratos firmados.

Vox ha votado en contra de cinco de las medidas de la moción, argumentando que son "intervencionimso económico y no política de vivienda efectiva". La diputada Manuela Cañadas ha señalado que su grupo no gobierna pero que es "decisivo" en algunos decretos. Sin embargo, ha criticado la falta de "celeridad" del Govern en materia de vivienda.

Por otro lado, los de Santiago Abascal han dado el visto bueno a otros cuatro puntos, relativos a la política de vivienda del Govern y centrados en medidas concretas, criticando que las medidas no son "valientes". Para Cañadas, "hay que ser sinceros y reconocer" que el programa de 'Alquiler Seguro' no ha salido como esperaban.

El pleno de la Cámara ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de Vox, instar al Gobierno central a que todos los inmuebles de la Sareb del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) en Baleares sean cedidos al Ibavi.