Vox justifica eximir del catalán en plazas de muy difícil cobertura con que se "ahuyenta a profesores cualificados"

Archivo - Aula de un centro escolar. - CAIB - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reivindicado su enmienda para eximir del catalán a los profesores destinados a puestos de muy difícil cobertura, al achacar la "escasez de docentes" a las "imposiciones lingüísticas" y que este requisito "ahuyenta a profesores cualificados".

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, se ha expresado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que este martes se aprobara una enmienda de la formación en este sentido, a la ley de proyectos estratégicos.

Preguntada por si podrían aceptar alguna contrapropuesta para que los maestros puedan acreditar el catalán 'a posteriori', ha defendido que en Vox creen en una educación "publica donde exista la libre elección de lengua".

En cuanto a si no le parece una anomalía que haya funcionarios de carrera que no cuenten con el requisito del catalán, Cañadas lo ha negado y ha avanzado su intención de eliminar la ley de normalización lingüística, la autonomía de centros y el decreto de mínimos, por lo que, de conseguirlo, los profesores no necesitarían el título de catalán.

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