Vox muestra predisposición a negociar y llegar a acuerdos con el PP para aprobar los Presupuestos 2026

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, comparede en rueda de prensa tras reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens. - EUROPA PRESS

PALMA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha mostrado su predisposición a negociar y llegar a acuerdos con el PP para aprobar los Presupuestos de 2026, aunque ha pedido avanzar en los acuerdos alcanzados para dar luz verde a las anteriores cuentas públicas.

Esta ha sido una de las conclusiones que ha extraído la representante parlamentaria tras la reunión mantenida este lunes con la presidenta del Govern, Marga Prohens, para evaluar el inicio del curso político.

Además, Cañadas ha indicado que ha tratado con la líder del Ejecutivo aspectos como la inmigración o la vivienda y ha señalado que los futuros acuerdos se darán en base al "respeto a los votantes de Vox" y su fuerza en la Cámara balear.