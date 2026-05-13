Vox no asistirá a la toma de posesión del nuevo jefe de la Policía en Baleares para no coincidir con Marlaska

Archivo - El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de Vox no asistirán a la toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, para no coincidir con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que han llamado "indecente".

Lo ha dicho la portavoz de los de Santiago Abascal en el Parlament, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces de este miércoles.

La toma de posesión de Puebla, a quien Cañadas ha dado la bienvenida, tendrá lugar este jueves en Palma en un acto presidido por Marlaska y al que también asistirá la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, o el director general de la Policía, Francisco Pardo.

La invitación para asistir al acto, ha explicado Cañadas, la recibieron en su partido el pasado viernes, el mismo día que dos agentes de la Guardia Civil murieron en Huelva después de ser arrollados por una narcolancha.

"Ni Pedro Sánchez ni Marlaska asistieron al funeral. Pero sí firmaron una invitación de gala para que fuéramos a aplaudirle en Palma. Eso lo dice todo sobre este ministro", ha criticado. "No vamos a compartir acto organizado por un Gobierno corrupto y criminal, y menos con el indigno Marlaska", ha añadido.

La líder parlamentaria de Vox ha asegurado que su ausencia no va dirigida al nuevo jefe superior de Policía, a quien ha deseado "los mejores resultados".